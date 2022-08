Um nadador-salvador e três banhistas ficaram feridos, no domingo à tarde, na sequência de violentas agressões provocadas por um desentendimento na praia de Bitetos, em Marco de Canaveses.





Os desacatos terão acontecido depois de um grupo de pessoas, que se encontrava junto à área concessionada com duas embarcações e três motas de água, não ter respeitado os avisos dos nadadores-salvadores por estarem a realizar manobras que colocavam em perigo os banhistas. Alguns elementos do grupo não acataram as recomendações e decidiram tirar satisfações com os nadadores-salvadores.