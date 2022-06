Se for para morrer, morremos aqui os dois.” Foi desta forma que Renato Jacobs, nadador-salvador, tentou acalmar uma jovem de 13 anos, durante um salvamento no violento mar da Póvoa de Varzim, esta sexta-feira às 13h00. A menina estava na água da praia da Lagoa juntamente com o pai, de 50 anos, e uma amiga, de 40, quando foram os três arrastados por uma vaga e ficaram em dificuldades.









