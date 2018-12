Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foragido tramado por novo crime em Almada

Homem foi detido pela PSP depois de tentar assaltar uma ourivesaria.

Por J.C.R. | 09:27

Um homem de 23 anos, que era procurado para cumprir uma pena de quatro anos e nove meses de cadeia, foi detido pela PSP de Almada depois de tentar assaltar uma ourivesaria.



O crime ocorreu pelas 11h20 de sexta-feira. O jovem entrou na ourivesaria e pediu para ver anéis que pretendia oferecer como prenda de natal.



Mas logo a seguir, aproveitando um momento em que o funcionário virou costas, pegou num dos expositores e correu para a rua.



Uma patrulha da PSP estava perto do local e rapidamente recebeu o alerta, conseguindo intercetar o ladrão ainda com todo o material furtado, avaliado em 25 600 euros.



Como já era procurado para cumprir pena efetiva de prisão, foi logo conduzido ao Estabelecimento Prisional do Montijo.