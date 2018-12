Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso por assalto a café em que dono foi morto em Almada

Jovem de 18 anos junta-se a outros dois detidos por ataque na Cova da Piedade.

Por J.C.R. | 08:45

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve mais um dos envolvidos no assalto ao café Anita, na Cova da Piedade, em Almada, que terminou com a morte do proprietário. Hermenegildo Varela, 70 anos, foi assassinado a tiro quando tentou defender a sua mulher dos assaltantes.



Trata-se de um jovem de 18 anos que, de abril a junho, com os cúmplices, cometeu uma série de roubos violentos na Margem Sul do Tejo. Atacavam cafés e papelarias onde se efetuavam apostas no Euromilhões, sempre à terça e sexta-feira.



Dois cúmplices foram detidos há uma semana. Estão já todos em prisão preventiva.