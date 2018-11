Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo amador trama homicidas de dono de café

Assassinos de Hermenegildo Varela foram presos pela Judiciária.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Um vídeo amador permitiu à PJ de Setúbal capturar os cabecilhas do gang que em junho matou o proprietário de um café na Cova da Piedade, Almada, no decurso de um assalto ao estabelecimento. O grupo é suspeito de outros nove roubos semelhantes entre abril e junho. Atacavam sempre às terças e às sextas-feiras, dias em que o volume de apostas no Euromilhões dispara. Já estão em prisão preventiva.



Segundo o CM apurou, os dois chefes do grupo, de 19 e 23 anos, foram caçados no Monte da Caparica, onde viviam, na noite de terça-feira, numa operação que contou com o apoio da Unidade de Intervenção da GNR que se estendeu a bairros no Seixal e em Setúbal.



Foram identificados depois de o Laboratório de Polícia Científica da PJ ter conseguido revelar o rosto de um dos suspeitos a partir da filmagem feita com o telemóvel de uma testemunha.



O crime ocorreu a 8 de junho, no café Anita, na rua Maria Lamas. Hermenegildo Varela tentou defender a mulher dos assaltantes, mas foi baleado na barriga e não resistiu. O grupo tinha funções bem definidas: desde quem conduzia o carro, sempre furtado, quem levava as armas e até quem falava com as vítimas.



Nunca levavam telemóveis e as viaturas eram abandonadas ou incendiadas após os roubos. São suspeitos de vários crimes semelhantes, sempre em papelarias, postos de combustível e cafés que recebiam apostas em jogos sociais.



A investigação prossegue com o objetivo de identificar os restantes membros do grupo que participaram no homicídio.



PORMENOR

Grupo organizado

O dois detidos estão indiciados por associação criminosa, homicídio qualificado, roubo agravado, furto e dano. O mais velho tinha pendente um mandado de detenção por roubo em Lisboa. Têm antecedentes por tráfico de droga, furtos e roubos.