Força Aérea Portuguesa realizou 642 missões com drones para detetar e apoiar combate aos incêndios

A Força Aérea Portuguesa realizou desde 2020, e até ao mês de setembro, 642 missões com drones na deteção e apoio ao combate aos incêndios florestais.As aeronaves estão focadas na rápida deteção de focos de incêndio e depois em auxiliar os meios aéreos e terrestres que estão a combater as chamas. Através de tecnologia de ponta e rapidez de deslocação, os drones passam informação em tempo real aos meios que estão no terreno.Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, entre 1 de janeiro e 30 de setembro o país registou 7191 incêndios que destruíram uma área de 33 mil hectares.