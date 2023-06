A GNR deteve 45 pessoas pelo crime de incêndio florestal nos primeiros cinco meses do ano, um número que ultrapassa as 42 detenções em igual período do ano passado.Em maio, a mesma força levantou três centenas de autos, 11 deles a entidades. Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, este ano já foram registados no País 3457 incêndios rurais, que destruíram 8500 hectares de floresta e mato. Em comparação com o ano passado registou-se menos cerca de uma centena de ignições.