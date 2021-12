A Polícia Judiciária (PJ) vai analisar com as autoridades da África do Sul, nos próximos dias, os indícios que poderão dar novas pistas sobre a localização da fortuna de João Rendeiro. Na investigação ao BPP, a Justiça nunca conseguiu localizar o vasto património financeiro que o banqueiro terá escondido, através de sociedades offshore, em vários países no estrangeiro.