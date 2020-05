Anéis e boné semelhantes aos do rapper Mota JR partilhados por grupo na internet

Uma fotografia de quatro jovens, publicada nas redes sociais, tornou-se viral. Há quem aponte várias semelhanças entre os pertences de Mota Jr e os que são visíveis na imagem. Em causa está o boné, que é igual ao que era usado pelo rapper, e os anéis.



Mota Jr não escondia as zangas que tinha com outros artistas. Era através da música que enviavam "recados" uns aos outros. "E eu sou o mesmo bacano que conheceste uns anos atrás. Eu vou atrás do meu sonho porque eu sou capaz. E eu estou num bairro rodeado de inveja. E eu sei que não posso dormir senão passam-me a perna", lê-se numa das letras do cantor.



Recorde-se que Mota Júnior terá sido torturado até à morte e devorado por javalis. Roubaram-lhe todo o ouro que valia milhares de euros.

Ver comentários