Franquelim Lobo, o barão da droga português que agora reclama inocência em tribunal

Franquelim Lobo, conhecido na PJ como um 'clínico geral', histórico do crime organizado que se dedicou a todos os grandes tráficos – cocaína da América do Sul; heroína da Holanda, por ligação a redes turcas; e haxixe de Marrocos –, tem 63 anos. Passou metade da vida a entrar e sair da prisão e em fuga à PJ. Esta quinta-feira, em tribunal, negou toda a acusação.

A última fuga de Franquelim Lobo já durava desde abril de 2016, quando a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, na operação Aquiles, desfez uma rede de subornos a dois chefes da própria PJ e prendeu vários traficantes.

Só faltava o principal, que fugiu na altura para uma vila nas montanhas do deserto marroquino, onde também esconde fortuna e tem conhecimentos.

Lobo, de sentidos apurados e com múltiplos contactos, soube rapidamente que a PJ também o visava na operação – e ao filho Chiquinho, igualmente acusado no processo –, tendo inclusive solicitado às autoridades locais buscas em casas da família no sul de Espanha.

Fugiu rapidamente mas não resistiu, mais tarde, a regressar à zona de Málaga, onde agora se deixou cair nas malhas da Justiça por uma discussão fútil com o senhorio.