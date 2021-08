Freira em fuga há 15 anos entrega-se à Justiça

Falsificou a assinatura da madre superiora do Centro de Bem-Estar Infantil e Juvenil do Coração de Jesus, gerido pela Província Portuguesa das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, no Porto, e apoderou-se de mais de 400 mil euros.A freira, de 60 anos, cometeu o crime entre 2002 e 2004, mas o esquema apenas foi descoberto em 2007, numa altura em que já tinha fugido sem deixar rasto. Foi declarada contumaz e esteve em fuga à Justiça durante 15 anos. Entregou-se no último ano e foi agora pronunciada por burla qualificada e falsificação de documentos.