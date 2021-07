Fuga de gás leva à retirada de 200 pessoas em Fafe

Uma fuga numa conduta de gás da urbanização da Cumieira, em Fafe, obrigou a que 200 pessoas fossem retiradas das suas casas durante uma hora e meia, esta terça-feira de manhã.O alerta foi dado aos bombeiros, à GNR e à Proteção Civil às 09h35. Às 11h15 a situação já estava resolvida e as pessoas voltaram todas às suas casas.De acordo com as autoridades não houve feridos e a rutura, de "grandes dimensões", foi acidental, tendo ocorrido no âmbito de obras.A empresa responsável pela distribuição de gás em Fafe foi chamada ao local para realizar as reparações.