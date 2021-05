Fuga de gás em supermercado obriga à evacuação de centro comercial em Agualva-Cacém

O centro comercial Agualva Shopping, em Agualva-Cacém, Sintra, foi esta tarde de sábado evacuado devido a uma fuga de gás num supermercado que se situa no piso inferior do edifício.

O cheiro intenso alertou os funcionários que depressa comunicaram a situação às autoridades. Os bombeiros mobilizaram sete operacionais com o apoio de dois veículos e retiraram as várias pessoas do centro comercial para apurarem as causas da fuga de gás.

Não há registo de feridos.

O centro comercial permanece sob forte vigilância e fechado.