Um prédio foi evacuado este sábado devido a uma fuga de gás, na Praceta da Revolução, na Amadora.De acordo com o que oconseguiu apurar, cerca de 20 pessoas tiveram de ser retiradas do edifício.Duas pessoas, um homem e uma criança do sexo masculino, foram encaminhadas para o hospital por uma questão de precaução.Foram mobilizados para o local, a PSP, os Bombeiros da Amadora, elementos da Câmara Municipal da Amadora e uma equipa especializada em fugas de gás.