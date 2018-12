Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária da PJ condenada no Porto

Em causa o roubo de 15 notas falsas e cinco placas de haxixe, entre 2015 e 2016.

08:54

Maria Odete, antiga empregada da PJ do Porto, de 65 anos, e a amiga Sofia Leitão foram esta terça-feira condenadas a três anos de prisão, pena suspensa, pelo Tribunal de São João Novo, no Porto.



Em causa o roubo de 15 notas falsas e cinco placas de haxixe, entre 2015 e 2016, das instalações da Polícia Judiciária.



Sofia Leitão, segundo os juízes, influenciou Maria Odete a cometer o crime.



O Tribunal considerou o crime grave, mas suspendeu a pena com base na confissão da antiga empregada, no facto de ambas estarem desempregadas e não terem antecedentes.



Têm de pagar 270 €, o valor das notas falsas.