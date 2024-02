Funcionário ameaçava e roubava utentes do Hospital Garcia de Orta em Almada

A companheira do homem também foi constituída arguida no processo, uma vez que o casal usufruiu de bens conseguidos através dos crimes.





Um homem de 35 anos, funcionário no Hospital Garcia de Orta, em Almada, foi detido esta segunda-feira pela PSP, acusado de roubar e ameaçar vários utentes daquele hospital. Segundo nota oficial da PSP, foram realizadas buscas, uma à casa do suspeito e outras no hospital.Na maioria dos casos, as vítimas eram pessoas vulneráveis e idosos e o suspeito pedia dinheiro, bens ou os códigos dos cartões multibanco.As autoridades acreditam que pode haver mais vítimas, mas que por vergonha ou medo não denunciaram a situação.Nas buscas, a PSP apreendeu alguns bens adquiridos com o dinheiro roubado dos cartões bancários.O arguido será presente ao Tribunal de Almada na terça-feira para primeiro interrogatório.