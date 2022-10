Funcionário assalta discoteca Eskada com quatro cúmplices

Um funcionário do clube noturno Eskada, Porto, e quatro cúmplices foram detidos pela PSP em flagrante, quando assaltavam aquele estabelecimento, na rua da Alegria, durante a madrugada desta segunda-feira.

O alerta para o assalto foi dado pelas 04h50. Chegada ao local, a PSP cercou as imediações do local e verificou que a porta das traseiras tinha sido arrombada. Dois dos assaltantes entregaram-se às autoridades, outros dois esconderam-se no interior da discoteca e um ainda tentou fugir pelas traseiras. Foram todos detidos.





Alguns dos indivíduos, com idades entre 26 e 34 anos, terão atuado encapuzados, mas estavam já sem os passa-montanhas quando foram abordados pelos agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 1.ª Divisão da PSP. Preparavam-se para furtar 25 garrafas de bebidas espirituosas no valor de mais de cinco mil euros.

Nas proximidades do clube noturno, os suspeitos tinham duas viaturas, com matrículas adulteradas, que foram apreendidas pelos agentes. Tinham também várias ferramentas, incluindo um pé-de-cabra e um alicate.

Os cinco suspeitos foram esta segunda-feira presentes a tribunal.