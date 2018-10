Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionário do hotel Pestana CR7 esfaqueado por condutor de tuk-tuk

Autor do ataque foi detido pelas autoridades.

16:07

Um funcionário do hotel Pestana CR7 em Lisboa foi esta terça-feira esfaqueado por um condutor de tuk-tuk à porta do hotel.



Ao que o CM apurou o funcionário terá tentado entrar na garagem do edifício mas estava a ser barrado por vários tuk-tuk estacionados em frente à entrada.



O funcionário abordou verbalmente os condutores mas rapidamente as palavras subiram de tom e o empregado do Pestana CR7 hotel foi esfaqueado no pescoço.



A vítima foi transportada ao hospital de São José e o agressor também, com ferimentos no sobrolho, acabando depois por ser detido. O condutor do tuk-tuk será hoje presente a tribunal.