Associação diz que funcionário do hotel de CR7 ameaçou condutor de tuk tuk com taco de basebol

Associação de Tuk Tuks fala de "legítima defesa" contra funcionário do hotel de Cristiano Ronaldo em Lisboa.

19:20

A Associação Nacional de Condutores de Animação Turística e Animadores Turísticos (ANCAT) reagiu esta quarta-feira à notícia de que um condutor de tuk-tuk agrediu o funcionário do hotel Pestana CR7, de Cristiano Ronaldo, em Lisboa.



Em comunicado, a ANCAT diz que o condutor agiu em legítima defesa, usando um canivete para se defender das ameças do funcionário, que teria um taco de basebol.

O texto da associção diz que "a notícia refere que o funcionário do hotel quis estacionar no "lugar reservado ao hotel" ou "garagem do edifício" e defende que "tal não corresponde à verdade e poderá ser facilmente verificado no local. O hotel tem lugares reservados à porta, enquanto do lado contrário da rua estão oito lugares reservados ao estacionamento de tuk-tuk".

Segundo a ANCAT, "o tuk-tuk que deu origem ao incidente estava estacionado após esses oito lugares, do lado contrário à entrada do hotel, e que, esse sim, está reservado a "moradores" e não é sequer acesso de garagem ou reservado a funcionários ou clientes do hotel".

A associação conta a versão de que "o funcionário do hotel pretendia usar para si os lugares fora da zona do hotel e que isso "motivou uma discussão com um condutor de tuk-tuk que, saliente-se, nem sequer era o condutor do veículo estacionado".

No comunicado lê-se que "a discussão entre ambos chegou a um tal ponto que o funcionário do hotel partiu para a agressão com um taco de madeira e, apenas nessa altura, o condutor de tuk-tuk foi obrigado a defender-se tendo atuado em legítima defesa. O condutor de tuk-tuk não estava armado e o canivete que usou tem dimensões legais. Foi esse o objecto que recorreu para a defesa da sua integridade física contra o taco de madeira que iria ser usado contra si".

O condutor do tuk-tuk foi detido, mas teve de ser assistido no hospital por ter uma ferida no pescoço. O funcionário do hotel ficou ferido no pescoço..