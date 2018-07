Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionários da Rotas do Algarve informados de despedimento

Anúncio surge depois de Tribunal de Contas chumbar renegociação de contrato.

Por João Mira Godinho | 08:47

Os funcionários da Rotas do Algarve Litoral (RAL) - a concessionária da EN125 - foram esta semana informados que a empresa vai entrar em ‘lay off’.



A notícia surge poucos dias depois do Tribunal de Contas chumbar a renegociação do contrato entre a empresa e a Infraestruturas de Portugal (IP), para a requalificação da estrada.



Ao que o CM apurou, aos trabalhadores foi comunicado que, numa primeira fase, devem ser despedidos funcionários da manutenção, vigilância e assistência, num total de 12 a 14 pessoas. Mas fica em aberto a possibilidade de se concretizarem mais despedimentos.



Como justificação, a RAL adiantou aos funcionários que ainda não recebeu qualquer verba pela requalificação da EN125 (ver pormenores). O CM contactou a RAL que não respondeu às questões colocadas.