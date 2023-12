Dois funcionários da TAP no Aeroporto de Lisboa foram apanhados pela PSP a burlar uma passageira de um voo para o Brasil, exigindo-lhe no check-in 400 euros a pretexto de excesso de peso da bagagem, que a mulher já tinha pago no bilhete, soube o CM. A vítima disse-lhes que apenas tinha 200 euros em notas e eles aceitaram de imediato e despacharam as malas.









