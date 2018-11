Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funeral da segunda vítima retirada da pedreira realizado esta segunda-feira em Vila Viçosa

O corpo do homem, de 58 anos, foi autopsiado nos serviços de Medicina Legal do hospital de Évora.

Por Lusa | 16:33

O funeral da segunda vítima retirada da pedreira de Borba, após o deslizamento de terras e colapso de uma estrada, foi realizado esta segunda-feira à tarde para o cemitério de Pardais, no concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora.



O corpo do homem, de 58 anos, que foi autopsiado nos serviços de Medicina Legal do hospital de Évora, foi entregue à família, cerca das 15h00 desta segunda-feira, tendo o funeral decorrido de seguida, indicou à agência Lusa fonte da autarquia local.



Natural da aldeia de Pardais, o homem, operário da empresa que explora a pedreira, residia em Vila Viçosa, tendo o corpo sido resgatado no sábado à noite, cerca das 22h00, cinco dias depois do acidente.



Um dia depois do desabamento da estrada, ocorrido no dia 19 deste mês, tinha sido retirado o corpo da outra vítima mortal confirmada, um homem, de 49 anos, que era também operário da empresa que explora a pedreira.



O funeral foi realizado, na passada quarta-feira, para o cemitério de Santiago Maior, no concelho de Alandroal, distrito de Évora.



Natural de Casas Novas de Mares, freguesia de Santiago Maior, Alandroal, o homem, residia em Bencatel, no concelho de Vila Viçosa.



O deslizamento de um grande volume de terra na estrada 255 entre Borba a Vila Viçosa provocou a deslocação de uma quantidade significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de duas pedreiras contíguas no dia 19 deste mês, pelas 15:45.



O acidente, segundo a Proteção Civil, provocou a morte de dois trabalhadores da empresa de extração de mármores da pedreira que se encontrava ativa, o maquinista e o auxiliar de uma retroescavadora.



Além disso, na pedreira mais próxima da estrada, que se encontra "em suspensão de lavra" (sem atividade) e que possui o plano de água mais profundo, as autoridades procuram ainda, pelo menos, três desaparecidos, que seguiam em duas viaturas automóveis no momento da derrocada da via rodoviária.