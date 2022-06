de três anos, vítima de alegados maus-tratos em Setúbal,

O funeral de Jéssica,realiza-se esta sexta-feira.Ao que oapurou, o avô materno da menina sentiu-se mal após a chegada à Capela da Anunciada, onde se encontra o corpo da menina em câmara ardente. A ambulância do INEM de Palmela está já no local.Perante a agitação vivida no local, com alguns gritos no interior, foi necessário um reforço no policiamento no funeral de Jéssica.O carro funerário que vai transportar o corpo até ao cemitério já chegou à capela.