Furtavam e escondiam ciclomotores em matas em Vila Nova de Gaia

Quatro homens e uma mulher, com idades entre os 15 e os 30 anos, foram constituídos arguidos por furtos de ciclomotores elétricos, em Vila Nova de Gaia. A GNR, no âmbito de uma investigação, realizou diligências que culminaram com a identificação dos suspeitos.



Em comunicado, a GNR explica que, no decorrer da ação, apurou-se que os suspeitos faziam o reconhecimento e localização dos ciclomotores elétricos que depois furtavam e escondiam em matas nas proximidades.





Ainda segundo as autoridades, posteriormente regressavam ao local, recolhiam o material e vendiam a terceiros. Os suspeitos, já com antecedentes criminais, foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal de Vila Nova de Gaia.