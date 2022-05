Furto e droga na Semana Académica de Faro

A PSP deteve, este fim de semana, no recinto da Semana Académica, em Faro, um homem de 21 anos por tráfico de droga. Estava na posse de 150 doses de metanfetaminas, a maior parte numa caixa metálica branca, e ainda de 7 doses de haxixe. O resto da droga estava escondida num bolso e num saco plástico, junto ao corpo. O suspeito tinha ainda 131 euros, que foram apreendidos por suspeita de serem resultado do tráfico de estupefacientes.A PSP de Faro deteve ainda, no mesmo local, durante a madrugada, um homem de 23 anos que furtou um telemóvel, o qual foi recuperado.