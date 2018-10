Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furto na PSP do aeroporto de Lisboa está a ser investigado

Queixosa denunciou o desaparecimento de 40 euros da sua carteira pessoal.

A PSP do aeroporto de Lisboa está a investigar uma queixa de furto feita por uma agente desta esquadra.



Na noite do crime, estava de serviço o agente Bruno Costa que, como o CM noticiou, foi suspenso e desarmado por ter sido filmado a furtar 300 euros da carteira de um turista.



Ao que o CM apurou, a queixosa denunciou o desaparecimento de 40 € da sua carteira pessoal.



Além da participação à hierarquia da esquadra do aeroporto, foi feito um auto para o Ministério Público.



O CM sabe que além da agente e de Bruno Costa estavam de serviço mais quatro ou cinco agentes na noite do furto.