Um jovem de 19 anos, jogador de futebol do Sport Clube da Régua, morreu esta segunda-feira de manhã na colisão entre o motociclo que conduzia e um carro, em Cambres, Lamego.Tiago Cunha era guarda-redes do Sport Clube da Régua, equipa que já lamentou a morte através de uma mensagem na rede social Facebook.O acidente deu-se numa reta. Foram mobilizados vários meios de socorro, entre bombeiros de Lamego e equipas do INEM. Mas o óbito acabou por ser declarado ainda no local. A GNR investiga.