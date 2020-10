Bebé de três meses ferido em colisão em Vila Real de Santo António

Um bebé de três meses e duas mulheres, com 35 e 60 anos, sofreram ferimentos na sequência de uma colisão entre dois automóveis, ocorrida este domingo à tarde num troço da EN125 na zona de Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA).



O alerta foi dado por volta das 16h50 por populares que testemunharam o acidente. As três vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros voluntários de VRSA e pelo INEM e depois transportadas para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro.

Ver comentários