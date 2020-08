Ciclistas adolescentes despistam-se em Castro Marim e ficam feridos

Três jovens, de 13, 14 e 16 anos, ficaram feridos, sábado de manhã de manhã, quando as bicicletas em que circulavam se despistaram, numa estrada secundária na zona de Altura, no concelho de Castro Marim.Segundo o CM apurou, o alerta foi dado pelas 09h51. As vítimas, que sofreram ferimentos considerados ligeiros, foram assistidas no local pelos meios de socorro.Um dos jovens foi transportado para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro, e outro para o Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António. O terceiro foi apenas assistido no local.