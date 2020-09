Colisão violenta faz cinco feridos em Albufeira

Cinco pessoas ficaram feridas numa aparatosa colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros, ocorrida esta segunda-feira à tarde, na avenida dos Descobrimentos, em Albufeira. Um bebé que também seguia num dos carros ficou ileso. Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 14h55.As duas viaturas colidiram junto aos semáforos que se encontram instalados frente ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Albufeira (BVA), os quais acorreram de imediato ao local. "Ouvimos o estrondo e avançámos de imediato com duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento", revelou aoo comandante António Zua Coelho, dos BVA.Um dos carros, que circulava de poente para nascente na avenida, foi literalmente abalroado pelo outro, tendo capotado. No seu interior "seguia um casal - uma mulher de 27 anos e um homem de 35 , que ficaram feridos -, bem como um bebé de seis meses, que ficou ileso", revelou aquele responsável.O casal, que sofreu ferimentos considerados ligeiros, foi assistido pelos meios de socorro e transportado em seguida ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro.Mais três vítimas, de 25, 26 e 28 anos, todas francesas, que seguiam na outra viatura, foram apenas assistidas no local, não tendo sido necessário transportá-las ao hospital.O acidente condicionou a circulação na avenida dos Descobrimentos, tendo envolvido um total de 15 operacionais e seis viaturas, dos BVA, Cruz Vermelha e GNR.