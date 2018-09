Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fuzileiros deixam cair mil balas na estrada em Corroios

Munições iam em carrinha e ninguém reparou. Popular apanhou.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:12

Um homem seguia na EN10 quando, quarta-feira, em Corroios, lhe caiu à frente uma caixa com mil balas 9 mm.



Tinha entrado, sem ser impedido, no meio de uma coluna de viaturas militares que, entre outro material, levava 42 caixas de munições do Alfeite para o paiol da Escola de Fuzileiros, no Barreiro. A caixa caiu da carrinha sem que a tropa notasse.



O incidente "ocorreu na pior altura", diz ao CM fonte da Marinha , no meio da polémica sobre Tancos - de onde não foram recuperadas precisamente 1450 munições 9 mm. "Houve pelo menos falhas no protocolo de transporte, uma vez que, aparentemente, seguiram carros civis dentro da coluna e o batedor atrás não deu conta da queda do cunhete (caixa)", explica a mesma fonte.



Já o comandante Pereira da Fonseca, porta-voz da Marinha, assegura que foi aberto um "processo de averiguações urgente". A caixa, que ia agarrada por cintas a uma palete, pode ter-se soltado porque a cinta se quebrou. "Vamos implementar de imediato medidas para que não se repita", garante o porta-voz.



Munições para pistola Glock 17

As mil munições de pistola - os ‘fuzos’ usam a Glock 17 - fazem parte das 5 toneladas de material que chegaram dia 26 ao porto de Setúbal, em contentores selados, da Lituânia, onde estiveram numa missão NATO.



Levaram 130 mil munições (maioria de salva), para exercícios, e "não se perdeu uma". "Foi preciso chegar a Portugal...", conta a fonte. O popular deu a caixa à PSP. "Conferimos o inventário e não falta nada", afirma Pereira da Fonseca.