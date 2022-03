Dois fuzileiros ficam em prisão preventiva apesar de culparem amigo civil pela morte de PSP

Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko repetiram ao juiz Carlos Alexandre, esta quarta-feira, durante três horas, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, a versão que já haviam contado aos superiores no processo de averiguações na Marinha.Admitiram terem dado “socos” ao polícia Fábio Guerra, às 6h19 de sábado, à saída da discoteca Mome, mas imputam as agressões que dizem ter sido mais graves, como pontapés na cabeça, a Clóvis Abreu, um amigo civil que esta quarta-feira continuava a ser procurado pela Polícia Judiciária.