Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang amordaça idosa para roubar

Vítima foi surpreendida pelos ladrões que entraram por uma janela, em Paredes.

Por Nelson Rodrigues | 09:45

Surpreendida em casa por três ladrões encapuzados, a idosa, de 76 anos, foi amordaçada com um pano para não gritar e trancada num dos quartos da habitação onde vive sozinha, no centro de Sobreira, em Paredes, esta sexta-feira de manhã. Os assaltantes remexeram em toda a habitação e fugiram num BMW preto - onde estava um quarto elemento ao volante - com, pelo menos, duas caixas recheadas de ouro e prata, assim como cerca de 150 euros em dinheiro. A GNR investiga.



Para entrar, os ladrões terão arrombado a janela da cozinha, localizada nas traseiras da habitação. Dirigiram-se depois à idosa, que já estaria acordada e estava no rés do chão da moradia. "Os vizinhos ainda ouviram os gritos de desespero dela e ficaram alerta. Momentos depois, viram três homens a correr e a saírem da casa", descreveu ao CM Carla Oliveira, uma vizinha da vítima. A idosa está viúva há cerca de 10 anos, após o marido ter sido mortalmente atropelado por um camião.



Ficou fechada no quarto, mas conseguiu sair do local com a ajuda de alguns populares. Foi socorrida no local pelos bombeiros de Cete e transportada ao hospital de Penafiel com ferimentos ligeiros.



"Eu ainda a vi, coitadinha. Estava muito assustada e tinha sangue a sair da boca. Mas parece que as joias que levaram eram só banhadas a ouro e prata", referiu outra vizinha da mulher assaltada em casa.



Durante a tarde de ontem, a vítima foi levada ao Gabinete Médico-Legal de Penafiel para realizar exames.