Gang ataca dois jovens com faca no Porto

Três homens foram detidos pela polícia, na madrugada deste domingo, na rua Sá da Bandeira.

08:46

Três homens, com 18, 20 e 21 anos, foram detidos pela polícia, na madrugada deste domingo, no Porto, por terem roubado dois jovens, com uma arma branca, na rua Sá da Bandeira.



Segundo a PSP, os suspeitos foram detidos por uma equipa de prevenção e reação imediata quando estavam a tentar assaltar outro jovem, na mesma rua.



O gang tinha na sua posse um telemóvel roubado e a arma branca usada nos crimes.



Deverão ser esta segunda-feira presentes a tribunal.