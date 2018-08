Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito pessoas detidas e 291 doses de haxixe apreendidas na Baixa do Porto

Operação decorreu durante este fim-de-semana e foi levada a cabo pela PSP do Porto.

Por Lusa | 12:18

A PSP do Porto fez oito detenções este fim-de-semana na 'baixa' da cidade, quatro das quais por tráfico de droga, tendo apreendido 291 doses de haxixe e nove de liamba, foi este domingo anunciado.



Na sequência de uma operação de prevenção e combate à criminalidade na 'baixa' do Porto, a PSP deteve quatro pessoas por tráfico de estupefacientes e uma por posse de arma proibida, tendo ainda sido identificadas 29 pessoas no âmbito do combate ao consumo e tráfico de drogas, segundo um comunicado da Políca de Segurança Pública.



Foram também apreendidos haxixe e liamba suficientes para 291 e nove doses individuais, respetivamente, e uma soqueira.



Já na madrugada deste domingo, pelas 02h50, na rua de Sá da Bandeira, foram detidos mais três homens de 18, 20 e 21 anos de idade, residentes em Vila Nova de Gaia, numa ação desenvolvida pelas Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI).



Segundo a PSP, os detidos são suspeitos de um roubo a dois jovens, com recurso a arma branca, e da tentativa de roubo a um outro jovem, momentos antes, tendo-lhes sido areendidos um telemóvel e uma arma branca.