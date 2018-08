Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ encontra arsenal de imigrante

Foram apreendidas dezenas de espingardas, carabinas, pistolas, facas e sabres, em residência na Mealhada.

Por F.M. | 12:25

A Polícia Judiciária de Aveiro apreendeu dezenas de espingardas, carabinas, pistolas, facas e sabres em casa de um imigrante francês, com cerca de 60 anos, residente na Mealhada. A apreensão ocorreu na passada segunda-feira depois de o homem ter sido encontrado morto no jardim de casa com um tiro no peito. A Judiciária afastou logo a hipótese de crime.



Segundo apurou o CM, terá sido a mulher do imigrante, uma portuguesa, que revelou aos inspetores a existência de armas em casa. O homem era praticante de tiro desportivo em França e colecionava armas, entre elas estão algumas usadas pelo exército e que são proibidas. Quando casou e se mudou com a mulher para Portugal trouxe com ele as armas. A PJ continua a investigação.