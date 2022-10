A PSP dos Açores anunciou esta quinta-feira a detenção de quatro homens e de uma mulher, entre os 25 e os 49 anos, que assaltaram uma casa em Nordeste, na ilha de São Miguel, armados com catanas e martelos.O proprietário da residência foi mantido sob sequestro, tendo os ladrões fugido com bens pessoais. Após algumas horas de terror, a vítima conseguiu escapar e alertar as autoridades policiais.