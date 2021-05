Um grupo de cinco espanhóis conseguiu deitar as mãos a três milhões de euros em cinco assaltos com sucesso a bancos de norte a sul do País. Foram agora detidos pelas autoridades espanholas, a pedido da Polícia Judiciária, que os identificou. Extraditados para Portugal, quatro foram libertados pelo tribunal e só um ficou em prisão preventiva.









O grupo procurava bancos com cofres privados e atacava durante a noite. Cortavam os alarmes e depois arrombavam portas ou faziam buracos nas paredes ou telhados. Depois, abriam os cofres dos clientes e retiravam o que tinha valor. Das 14 tentativas, apenas em cinco delas conseguiram chegar ao objetivo. O primeiro assalto ocorreu a 10 de junho de 2018 no Crédito Agrícola de Vila Nova de Cerveira, o último a 20 de agosto do ano passado, numa agência do mesmo banco em Santarém. Num dos assaltos, em Serpa, fugiram com 1,5 milhões de euros, e em Góis conseguiram levar 1,2 milhões.