Três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 29 e os 36 anos, sofreram ferimentos graves após o despiste do carro em que seguiam durante durante uma fuga à GNR, na A28, em Matosinhos, na quarta-feira à noite. A perseguição policial teve início depois de o grupo ter furtado um par de sapatilhas no Vila do Conde Porto Fashion Outlet.









O alerta chegou às autoridades cerca das 23h00. No encalce do Peugeot 206 de cor cinzenta, que seguiu pela A28, foram de imediato várias patrulhas da GNR. A perseguição policial teve início na zona do outlet, em Vila do Conde, e só terminou cerca de 12 km depois, junto à Exponor, já no concelho de Matosinhos, quando o gang sofreu o despiste.

Segundo apurou o CM junto de fonte da GNR, os suspeitos foram identificados no local e transportados para o Hospital de São João, no Porto, com ferimentos graves.





Dentro da viatura tinham artigos de calçado e vestuário e cerca de 100 frascos de perfume - material que pode ter sido furtado noutros estabelecimentos. A GNR investiga.