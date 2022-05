‘Gang do OLX’ faz mais dois assaltos em Sintra

O ‘gang do OLX’, como já é conhecido um grupo de cinco ladrões que combina compras de artigos pela plataforma para depois assaltar as vítimas, atacou mais duas pessoas, em Sintra. São já seis as vítimas, desde o início deste mês.Os crimes mais recentes ocorreram ao final da noite de domingo, em Algueirão-Mem Martins. As vítimas foram dois homens que, sabe o CM, publicitaram a venda de um computador e de uma consola PlayStation 5. O dono do último artigo recebeu uma chamada a alterar o local de encontro com o comprador.