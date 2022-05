Cinco assaltantes são suspeitos de terem atraído quatro vítimas a armadilhas preparadas sob o pretexto de lhes comprarem bens que anunciavam na internet, na Linha de Sintra.Os crimes ocorreram no espaço de duas semanas e o método é coincidente nos dois casos. Os interessados combinavam encontros na via pública.Agora, em Mem Martins, dois jovens, de 20 e 21 anos, apresentaram-se no local combinado com um interessado numa torre de computador, que tinham posto à venda no site ‘OLX’ por 2900 euros. À chegada, o homem conseguiu levá-los até ao ‘hall’ de um prédio. Aqui surgiram os outros quatro membros do gang que, além do computador, lhes levaram dois telemóveis Iphone 11.