Trio rouba jovens com revólver e máscaras em Sintra

Três homens, com máscaras cirúrgicas a cobrirem as caras e armados com um revólver e uma faca, assaltaram dois jovens junto à estação da CP de Algueirão-Mem Martins, em Sintra. Roubaram-lhes bens pessoais no valor de 680 euros.













O crime ocorreu pelas 22h50 de terça-feira. Ameaçadas, as vítimas, ambas de 20 anos, entregaram os telemóveis. Um dos jovens assaltados foi mesmo ameaçado para entregar o blusão que continha a carteira e os documentos.A Polícia Judiciária investiga.