PSP desmantela gang que espalhou terror na baixa do Porto com assaltos armados

Ameaçavam com armas e esfaquearam algumas das vítimas para as roubar, na Baixa do Porto, desde 2019.Dez dos suspeitos, entre 18 e 26 anos, foram detidos numa operação da PSP, na quarta-feira, em 11 buscas realizadas em bairros e outros locais do Porto, e também em Perosinho, Vila Nova de Gaia.