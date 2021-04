Gang furta postos de combustível em Barcelos e escapa à GNR

Voltaram a escapar às autoridades os quatro homens suspeitos de pertencer a um gang que há várias semanas tem semeado o terror em postos de abastecimento de combustíveis, no norte do País.Na madrugada desta terça-feira, em Barcelos, fizeram dois assaltos, em Roriz e Lijó, mas conseguiram fugir a pé, após um despiste aparatoso às portas da cidade.O grupo abandonou, em Arcozelo, um Volkswagen Passat furtado em Paredes, no Porto, com dezenas de maços de cigarros e uma caçadeira no interior. A Polícia Judiciária de Braga fez perícias ao veículo e está a investigar.