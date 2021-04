Quiosque em Coimbra assaltado três vezes desde o início do ano

O quiosque da Portagem, em Coimbra, foi assaltado na madrugada desta terça-feira pela terceira vez desde o início do ano. Os assaltantes destruíram a porta e do interior levaram, essencialmente, tabaco e pastilhas.Entre o que furtaram e os danos provocados na porta e na estrutura do quiosque, o proprietário do espaço, António Sousa, calcula que os prejuízos rondem os 1600 euros.