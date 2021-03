Gang jovem rouba vendedores na Grande Lisboa

Três homens, de 17 e 19 anos, com ficha policial, atacaram pelo menos 18 pessoas, desde dezembro, na Grande Lisboa, tendo deixado em estado grave uma vítima, de 24 anos, esfaqueada num olho, costas e abdómen. Foram detidos pela PSP e colocados em preventiva.De acordo com a PSP, as assaltantes combinavam encontros com pessoas que colocavam objetos à venda em plataformas online. Com ameaça de pistola e facas, os três roubaram às vítimas telemóveis, consolas de videojogos e malas.São ainda suspeitos de roubos a estafetas de refeições: encomendavam para roubar. Há crimes em Lisboa, Loures, Amadora, Seixal e Setúbal.