Gang rouba milhares de euros em assalto a loja de roupa

Assaltantes estão em fuga, em Santa Maria da Feira.

07.11.18

Um grupo de cinco homens assaltou esta quarta-feira uma loja de roupa em Santa Maria da Feira e roubou milhares de euros em vários artigos de luxo.



O alerta foi dado durante a madrugada, entre as 2 horas e as 3 horas.



Os assaltantes arrombaram a loja com uma pedra de grandes dimensões e fizeram-se deslocar numa carrinha.



O assalto terá demorado entre cinco e sete minutos.



Os assaltantes estão a monte.