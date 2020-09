Dois funcionários de uma empresa de distribuição de tabaco estiveram esta terça-feira sequestrados durante largos minutos por quatro assaltantes que forçaram um acidente de viação com a carrinha de trabalho das vítimas, no Catujal, Loures. O gang acabou por soltar os dois homens e abandonar a carrinha, fugindo com o tabaco.









O ataque, ao que tudo indica planeado, ocorreu pelas 11h00 desta terça-feira, na rua Bartolomeu Dias, no Catujal. O carro dos ladrões, um renault clio, embateu na traseira da carrinha da empresa de distribuição de tabaco, obrigando-a a parar. De imediato, os quatro ladrões encapuzados saíram do carro. Com ameaça de agressões forçaram um dos funcionários a sair do volante, tendo três entrado na viatura de transporte de tabaco.

Sequestradas, as vítimas foram encaminhadas para um percurso de cerca de 500 metros, até voltarem novamente a parar. Forçadas a sair viatura, viram os quatro ladrões a retirar todo o tabaco para uma outra carrinha que ali se encontrava parqueada.





Quando perceberam que tinham retirado todo o tabaco, os quatro ladrões deixaram os dois funcionários da empresa de transporte e fugiram a alta velocidade.





A PSP de Camarate foi chamada para a ocorrência e, sabe o CM, ainda ‘bateu’ a zona em busca dos fugitivos, mas sem resultados. A investigação foi entregue à secção de roubos da Polícia Judiciária de Lisboa, que procura agora localizar e prender os ladrões.