Gang tenta matar familiar no Montijo

Crime foi cometido a 28 de agosto e os suspeitos foram agora detidos pela PJ de Setúbal.

Por João Tavares | 08:45

Cinco homens, entre os 31 e os 58 anos, instalaram-se na propriedade de um familiar na zona do Montijo, para onde se mudaram após alegada tentativa de homicídio na Lourinhã.



Só que acabaram expulsos pelo familiar, pela suspeita de participação em crimes na zona.



Desagradados, regressaram armados e dispararam indiscriminadamente sobre a casa onde estava o familiar, a mulher e o filho de três anos.



O homem, atingido na cabeça e no tronco, não morreu.



O crime foi cometido a 28 de agosto e os suspeitos foram agora detidos pela PJ de Setúbal, que contou com a ajuda da Unidade Contra Terrorismo na realização de 20 buscas.



Foram apreendidas cinco armas.