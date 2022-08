São 291 novos guardas da GNR, 240 homens e 51 mulheres. O 47º curso durou oito meses, no Centro de Formação de Portalegre, e esta sexta-feira teve a cerimónia de Compromisso de Honra. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, lembrou o papel da GNR no combate aos incêndios.Na vertente da segurança, elogiou a “proximidade com as populações mais isoladas” e garantiu mais investimentos: “Vamos continuar a investir nas condições de trabalho dos profissionais, mas também dos equipamentos e no edificado.”